Mehrere Schwerverletzte durch explodierte Feuerwerkskörper

Mehrere Menschen in Bayern tragen in der Silvesternacht schwere Verletzungen durch Pyrotechnik davon. Was ist zu den Vorfällen bekannt?

Mehrere Menschen sind in der Silvesternacht in Bayern durch Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. In Salzweg (Landkreis Passau) explodierte ein Böller in der Hand eines 18-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt demnach Brandwunden und eine Augenverletzung.

In Weiden in der Oberpfalz verpuffte eine gezündete Feuerwerksbatterie. Eine 28-Jährige und ein 35-Jähriger wurden dabei ebenfalls am Auge verletzt, wie es hieß.

In Dettelbach (Landkreis Kitzingen) explodierte in den Händen eines 42-Jährigen ein Feuerwerkskörper, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Er habe Brandverletzungen im Gesicht, am Oberkörper und an den Händen davongetragen. Alle Verletzten wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser gebracht. (dpa/lby)