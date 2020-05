Blue Devils: Goalie-Gespann ist komplett

Die Blue Devils Weiden haben ihr Torhütergespann für die neue Saison komplett: Nach Luca Endres von den Starbulls Rosenheim haben die Oberpfälzer mit Philip Lehr einen weiteren Goalie unter Vertrag genommen.

Der Neuzugang kommt aus der Oberliga Nord von den Hannover Indians. „Er ist der Torwart, den wir gesucht haben“, sagt Blue Devils-Trainer Ken Latta, über die Zusage des 26-Jährigen. Philip Lehr ist kein Unbekannter in Weiden. Er absolvierte in der Saison 2016/2017 als „Leihgabe“ der Nürnberg Ice Tigers 27 Partien für die Weidener, vier davon in den Playoffs.