DEL2: Blue Devils Weiden verpassen Halbfinale

Die Blue Devils Weiden haben im sechsten Spiel der Best-of-7-Viertelfinalserie gegen die Krefeld Pinguine eine bittere 4:5-Niederlage nach Verlängerung hinnehmen müssen. Damit endet die beeindruckende Saison des DEL2-Aufsteigers, während Krefeld ins Halbfinale einzieht.

Lange sah es so aus, als könnten die Weidener die Serie in ein entscheidendes siebtes Spiel zwingen. Nach einem 1:3-Rückstand kämpfte sich das Team mit großem Einsatz zurück und drehte die Partie in den letzten zehn Minuten auf 4:3. Doch Krefeld glich kurz vor Schluss aus, und in der Verlängerung sorgte Davis Vandane mit seinem Treffer für das bittere Aus der Blue Devils.

Mit dem Ausscheiden endet für die Blue Devils Weiden eine Saison, die weit über den Erwartungen lag. Als Aufsteiger spielten sie eine starke Hauptrunde und sorgten in den Playoffs für spannende Duelle. Auch wenn der Traum vom Halbfinale geplatzt ist, kann das Team mit erhobenem Haupt in die Sommerpause gehen.