Blue Devils: Cheftrainer verlängert Vertrag

Die Blue Devils Weiden setzen auf der Position des Cheftrainers auf Kontinuität: Der Vertrag mit Sebastian Buchwieser wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Damit bleibt der Erfolgscoach auch in der kommenden Saison die treibende Kraft hinter der sportlichen Entwicklung des Clubs. Die Vertragsverlängerung wurde am Sonntag auf der Saisonabschlussfeier bekannt gegeben und unter tosendem Applaus gefeiert.

Auch die erste Vertragsverlängerung mit einem Spieler ist perfekt: Die Blue Devils Weiden binden Schlüsselspieler Vladislav Filin für zwei weitere Jahre. Der 30-Jährige hatte maßgeblichen Anteil am Oberliga-Meistertitel und dem Aufstieg in die DEL2 und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Team spielen.