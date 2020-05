Die Blue Devils Weiden haben die nächste Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht.

Eigengewächs Philipp Siller wird auch in der Saison 2020/21 für die Oberpfälzer auf Torjagd gehen. Für den schnellen Stürmer ist es bereits die achte Saison im Trikot der Blue Devils. Für den 23-Jährigen sind in der neuen Saison die Play-Offs Pflicht und er träumt – wie wahrscheinlich jeder in Weiden – von Runde 2.