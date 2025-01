Tag der Vereine bei den Blue Devils

Am 16. Februar laden die Blue Devils Weiden wieder zum “Tag der Vereine” ins Weidener Eisstadion ein.

Beim Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse steht die Vielfalt und das Engagement der Vereine – außerhalb des Sports – im Mittelpunkt. Um diese Vielfalt auch sichtbar zu machen, dürfen die Vereine gerne in ihrer Vereinskleidung erscheinen. Ziel dieses Tages ist es, die wertvolle Arbeit der Vereine zu würdigen. Alle interessierten Vereine, die das Spiel kostenfrei besuchen möchten, sollten sich bis spätestens 12. Februar mit einer Namensliste per E-Mail melden.

So funktioniert die Anmeldung:

Interessierte Vereine, die an diesem Spieltag teilnehmen möchten, werden gebeten, sich mit einer Namensliste bis spätestens zum 12. Februar 2025 per E-Mail an ticket@bluedevilsgmbh.de anzumelden. Die Anmeldung sollte außerdem folgende Informationen enthalten:

– Name des Vereins

– Ansprechpartner/Organisator

– Anschrift

– E-Mail-Adresse

– Telefonnummer

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten besteht keine Garantie auf eine Sitzplatzkarte. Die Vergabe erfolgt nach dem ‚First come, first serve‘-Prinzip!