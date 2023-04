Blue Devils: Traum vom Aufstieg ist geplatzt

Die Blue Devils Weiden haben hart gekämpft, doch am Ende hat es nicht gereicht: Im vierten Finalspiel um den Aufstieg in die DEL2 verloren die Weidener am Freitagabend (28.04.) gegen die Starbulls Rosenheim.

Trotz hartem Kampf und viel Einsatz haben es die Blue Devils am Ende nicht geschafft, die Best-of-5-Finalserie auszugleichen und ein entscheidendes fünftes Match am Sonntag in Weiden zu erzwingen.

Die Starbulls sind damit aufgestiegen und spielen in der kommenden Saison in der DEL2, die Blue Devils bleiben weiterhin in der Oberliga.