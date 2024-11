Marat Khaidarov kommt per Förderlizenz zu den Blue Devils

Die Blue Devils Weiden begrüßen mit Marat Khaidarov einen neuen Stürmer in ihren Reihen. Der 22-Jährige kommt per Förderlizenz vom PENNY DEL-Klub Fischtown Pinguins Bremerhaven in die Oberpfalz.

Khaidarov hat bereits DEL2 Erfahrung. Er spielte 20/21 beim EHC Freiburg. Anschließend verbrachte er zwei Jahre in der zweithöchsten russischen Liga (VHL) sowie in der Nachwuchsliga (MHL). Zur Saison 23/24 kehrte er nach Deutschland zurück und unterschrieb seinen Vertrag in Bremerhaven. In Weiden erhält der Linksschütze die Rückennummer 10. Die Blue Devils sind dankbar für die Unterstützung aus Bremerhaven. Mit Marat komme ein junger, talentierter Spieler nach Weiden, der dem Kader mehr Tiefe verleihe.