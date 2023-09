Blue Devils Weiden gewinnen gegen EC Peiting

Die Blue Devils Weiden sind am Freitagabend mit einem Sieg gegen den EC Peiting in die neue Eishockey-Oberliga-Saison gestartet.

Nachdem sie in den letzten beiden Spielzeiten jeweils die Hauptrunde als Erste beendet haben, peilen sie auch in dieser Saison den ersten Platz an. Mit namhaften Neuzugängen wie Vincent Schlenker und David Elsner sowie weiteren Spielerwechseln sind die Blue Devils für die neue Saison gut aufgestellt.

Für die Weidener geht es am Sonntag weiter, wenn es gegen die Tölzer Löwen aufs Eis geht. Anpfiff in Bad Tölz ist am Sonntag um 18 Uhr.