Tag der alten Haustierrassen im Freilandmuseum Oberpfalz

Fuchsschaf, Edelziege oder Rotvieh: Im Freilandmuseum Oberpfalz haben alte Haustierrassen ein Zuhause gefunden. Sie und andere Tiere stehen am Sonntag, 01.10.2023, im Fokus.

Im Museum selbst gibt es einige Nutztierrassen, die noch vor rund 100 Jahren zu Oberpfälzer Höfen gehörten und jetzt zum Teil in Vergessenheit geraten sind – darunter Hühner oder Gänse, Pfauen und Rinder. Über ihre Vorzüge und Geschichte wird am Aktionstag informiert. Passend dazu gibt es eine Führung ab 14:30, da kommt man ganz nah an die Tiere heran. Für Kinder gibt es außerdem Mitmachaktionen und es besteht auch die Möglichkeit, tierische Produkte wie Heumilchkäse oder Honig zu kaufen.

Der Aktionstag beginnt am Sonntag um 10 Uhr.