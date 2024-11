Am frühen Freitagmorgen geriet in Weiden ein 29-Jähriger Weidener mit einem Gaststätteninhaber in Streit.

Dabei beschädigte der 29-Jährige ein Fahrrad vor dem Lokal und schlug auf einen anderen Gaststättenbesucher ein. Dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde er des Platzes verwiesen.