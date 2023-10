Bluetooth-Kopfhörer überführen Seriendieb

Fast drei Wochen hielt er die Amberger Polizei in Atem. Er öffnete und klaute mehrere Autos, schlich sich in Keller und brach in die Berufsschule und in ein Restaurant an der Regensburger Straße ein. Der hinterlassene Entwendungs- und Sachschaden wuchs täglich an.

Am Freitag klickten dann die Handschellen in einer Amberger Sozialunterkunft. Gestohlene Bluetooth-Kopfhörer wiesen den Beamten den Weg. Nachdem die Polizei an der Sozialunterkunft im Stadtosten Stellung bezog wurde ein Ton über die Kopfhörer abgespielt, der eindeutig aus einem Zimmer kam. Darin befanden sich nicht nur die Kopfhörer, sondern auch der dazugehörige Dieb. Der 23-Jährige sitzt nun in U-Haft.

In Zuge dessen wird die Amberger Bevölkerung aufgerufen, ihr Hab und Gut zu überprüfen.

Wurden Sie in den letzten 3 Wochen bestohlen?

Wurde ihr Auto geöffnet und daraus Dinge entwendet?

Wurde ihr Keller- oder Gartenabteil aufgebrochen?

Überprüfen sie ihr Eigentum und melden Sie sich bei der Polizei. Bei dem aufgefundenen Diebesgut kann ein Teil noch keiner Straftat oder einem Geschädigten zugeordnet werden. Darunter fällt zum Beispiel auch ein Briefmarkenalbum.