Hilfe für Pflegeeinrichtung in Israel

In den letzten Jahren ist das Thema „Krieg“ durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch für uns in der Oberpfalz näher gerückt. Aktuell bewegt uns der Krieg im Gazastreifen. Ganz besonders betroffen ist Maximilian Pecher aus Tirschenreuth. Er war neun Monate in Israel bei der Pflegeeinrichtung ADI und hat sich dort freiwillig um die Versorgung von Menschen mit Behinderung gekümmert.

Das ADI hat unter anderem eine Einrichtung in der Nähe des umkämpften Gazastreifens. Unweit des Pflegezentrums kam es zu Angriffen und einer Schießerei. Kämpfer konnten jedoch nicht eindringen. Darum sind die Menschen bei ADI besonders jetzt auf Spenden angewiesen.

Maximilian Pecher im Interview mit Radio Ramasuri: „Ich bitte euch einfach, dass Ihr Euch informiert über Israel, dass ihr auf die Homepage vom ADI geht und auch spendet, weil gerade in dieser schwierigen Situation brauchen die Menschen mit Behinderung Ihre Unterstützung. Da ist jede Spende und jedes Gebet wichtig.“

Alle Infos zur Pflegeeinrichtung ADI und wie sie spenden können, finden Sie unter https://adi-il.org/