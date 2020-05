Blumen für die Mama

Muttertagsgeschenk besorgen ging nie einfacher.

Geht jetzt per Whatsapp Nachricht. Zumindest in Kirchenthumbach.

Da liefert die Jusos am Sonntag Blumensträuße aus. Ein Blumenstrauß kostet 10 Euro. Bis Donnerstag 15 Uhr kannst du die Bestellung abgeben.

Einfach eine WhatsApp Nachricht an 01573-2629681 mit der Info #Blumenjusos senden ✉️ Die Jusos wird dich für alle weiteren Infos kontaktieren.

Der Strauß wird am Sonntag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ausgeliefert.