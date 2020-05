Obdachlosen helfen – Help for homeless mit dem Lied „Wohin“

Um Obdachlosen zu helfen, hat der Amberger Musiker Jonas Falkenstein das Lied „Wohin “ geschrieben. In Zeiten von Corona heißt es für uns: Zuhause bleiben! Doch was tun die Menschen die kein Zuhause haben? Diese Frage stellte sich Jonas. Deswegen gründete er zusammen mit seinen Freunden die Kampagne „Help for Homeless“. Diese unterstützt verschiedene Projekte für Obdachlose in ganz Deutschland – mit dabei: Die Wärmestube in Amberg.

Im Austausch für eine Spende gibt es den Song zum herunterladen auf der Website. Helfen Sie mit das Spendenziel von 500 € zu erreichen.

Hier können sie den Song herunterladen und unterstützen: https://www.helpforhomeless.de/