In der Tiefgarage des Klinikums Weiden hat es am Dienstagvormittag gebrannt. …

Weiden: Feuer in der Klinikum-Tiefgarage In der Tiefgarage des Klinikums Weiden hat es am Dienstagvormittag gebrannt. …

Weiden: Feuer in der Klinikum-Tiefgarage In der Tiefgarage des Klinikums Weiden hat es am Dienstagvormittag gebrannt. …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de