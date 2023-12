Böller verursachten vermutlich Brand in Selb

Böller haben vermutlich am Freitagmorgen in Selb einen Brand ausgelöst. Als die Einsatzkräfte in der Weißenbacher Straße eintrafen, standen bereits mehrere Bäume und der Balkon eines Gebäudes in Flammen. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei kommen als Brandursache zwei abgebrannte Feuerwerkskörper in Betracht, die offensichtlich unsachgemäß verwendet worden waren. Ein Zeuge gab an, drei Jugendliche im Alter zwischen zehn und fünfzehn Jahren in der Nähe beobachtet zu haben. Die Polizei Marktredwitz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise.