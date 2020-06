Eine Bombenentschärfung sorgte gestern Abend in Hof für Aufregung. In einem Baugebiet am Rosenbühl wurde gestern Nachmittag eine 45-Kilo-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Damit diese entschärft werden konnte, mussten alle Anwohner im Umkreis von 300 Metern ihre Häuser verlassen. Das Entschärfen lief dann problemlos und so konnten die Bewohner um 18 Uhr 30 schon wieder zurück.