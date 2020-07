In der Nacht von Freitag auf Samstag ist gegen 1 Uhr in Weiden ein ausgedehnter Brand an einem ehemaligen Bahnbetriebsgebäude ausgebrochen.

Nach ersten Löscharbeiten musste gegen 5 Uhr eine Fachgruppe für die Öffnung des Dachs und Nachlöscharbeiten nachalarmiert werden. Die Ursache des Brands ist noch unklar.