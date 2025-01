Brand in Einfamilienhaus in Nittendorf

Eine umgefallene Kerze hat am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Wohnungsbrand …

Umgefallene Kerze löst Wohnungsbrand aus Eine umgefallene Kerze hat am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Wohnungsbrand …

Umgefallene Kerze löst Wohnungsbrand aus Eine umgefallene Kerze hat am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Wohnungsbrand …

Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de