Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ist ein Einfamilienhaus in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz in Brand geraten. Das Feuer griff vom Eingangsbereich aus bis auf den Dachstuhl des Hauses über.

Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte, ist das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt der Weihnachtsbeleuchtung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.