Raub in Velburg: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Wie berichtet, erbeutete im November 2023 ein Unbekannter in einer Tankstelle in Velburg im Kreis Neumarkt Bargeld. Jetzt sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter.

Der maskierte Mann betrat am 20. November gegen 22 Uhr die OMV Tankstelle in der Neumarkter Str. 10 in Velburg. Er forderte unter Vorhalt eines Messers, die Kasse zu öffnen. Mit der Beute in Höhe einer mittleren dreistelligen Summe flüchtete der Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Foto entstand durch eine in der Tankstelle laufende Überwachungskamera und zeigt den Unbekannten mit seiner Maskierung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

170 cm groß

Ca. 40 Jahre alt

Braune Augen

Dunkle Schuhe

Maskierung: olivgrünes bzw. braun/graue Cape mit linksseitigem hellerem Aufnäher schwarzes Halstuch bis zu den Augen hochgezogen mit aufgedrucktem Totenkopf

dunkelblaue Winterjacke, Art Parker mit frontseitigen Knöpfen, Innenfutter Orange bzw. Rot mit Kapuze. Kapuze außen ebenfalls blau, innenseitig orange/rot

dunkelblaue oder graue Jeans

Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 entgegen.