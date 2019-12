Spenden Sie sattes Grün statt Knall und Rauch! Die Stadt Marktredwitz hat die Aktion „Bäume statt Böller“ ins Leben gerufen.

Zwar will die Stadt das jährliche Silvesterfeuerwerk nicht verbieten, aber eine neue Plattform anbieten, um mehr Grün in die Stadt zu holen. Nicht nur für das Erscheinungsbild der Stadt ist eine Vielzahl von Bäumen und Grünanlagen wichtig, sondern auch für unsere Umwelt, so die Stadtverwaltung.

Die Spenden auf das „Baumkonto“ werden für das anstehende Projekt „Obstwiese“ genutzt werden. Nachhaltige Wirkung, statt Sekundeneffekt, so die Stadt Marktredwitz.