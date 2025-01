Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waischenfeld im Kreis Bayreuth ist ein …

Bewohner stirbt bei Wohnhausbrand in Waischenfeld Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waischenfeld im Kreis Bayreuth ist ein …

Bewohner stirbt bei Wohnhausbrand in Waischenfeld Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waischenfeld im Kreis Bayreuth ist ein …

Feuer in leerstehender Porzellanfabrik In Oberfranken brannte ein ehemaliges Fabrikgebäude. Verletzte gab es nicht. …

Feuer in leerstehender Porzellanfabrik In Oberfranken brannte ein ehemaliges Fabrikgebäude. Verletzte gab es nicht. …

Feuerwehr findet Leiche in ausgebrannter Gartenhütte Eine Gartenhütte gerät nachts in Brand, die Feuerwehr rückt aus. Als die …

Feuerwehr findet Leiche in ausgebrannter Gartenhütte Eine Gartenhütte gerät nachts in Brand, die Feuerwehr rückt aus. Als die …

CANVA/Ramasuri