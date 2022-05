Brand in einer Tiefgarage in Regensburg

Wegen eines Brands in einer Tiefgarage mussten in Regensburg mehrere Mehrparteienhäuser eines Wohnkomplexes evakuiert werden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten in der Nacht zum Sonntag zwei Autos in einer Tiefgarage in der Ludwig-Thoma-Straße Feuer gefangen. Da sich die Tiefgarage unter mehreren Mehrparteienhäusern befindet und eine Gefahr für die Bewohner nicht auszuschließen war, mussten insgesamt 91 Menschen ihre Wohnungen zweitweise verlassen. Zwei Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem der Brand gelöscht war. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen Betrag im höheren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar.