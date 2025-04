Rund 100.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand

In einer Wohnung in Regenstauf bricht morgens ein Feuer aus. Die Bewohner können sich in Sicherheit bringen – doch der Schaden ist erheblich. Was ist die Ursache für den Brand?

Ein Feuer in einer Wohnung in Regenstauf (Landkreis Regensburg) hat einen Schaden von schätzungsweise rund 100.000 Euro zur Folge. Ein technischer Defekt an einem Wasserboiler verursachte am Morgen womöglich den Brand, wie die Polizei mitteilte.

Die zehn Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten den Brand frühzeitig bemerkt und das Gebäude unverletzt verlassen. Die Brandwohnung wurde trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr stark beschädigt, wie es weiter hieß. Ob oder wann die Wohnungen wieder bewohnbar sind, ist vorerst unklar. (dpa/lby)