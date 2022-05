Luca Gläser wechselt zu den Blue Devils Weiden

Die Blue Devils Weiden nehmen einen weiteren Stürmer für die nächsten zwei Jahre unter Vertrag. Luca Gläser wechselt von den Eispiraten Crimmitschau nach Weiden.

Mit seinen noch jungen Jahren konnte der gebürtige Sachse bereits viel Erfahrungen in der DEL und DEL2 sammeln. Bei den Blue Devils erhält der 23-Jährige die Rückennummer 98. Und im Vorfeld der neuen Saison empfängt der Deggendorfer SC die Blue Devils am Sonntag, den 18. September, zu einem Testspiel in der „Festung an der Trat“. Die Niederbayern belegten in der abgelaufenen Oberliga Süd-Saison den fünften Tabellenplatz.