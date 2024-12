Umgefallene Kerze löst Wohnungsbrand aus

Bei einem Wohnungsbrand in Wenzenbach im Kreis Regensburg ist am Mittwoch ein …

Kerze löst Wohnungsbrand aus Bei einem Wohnungsbrand in Wenzenbach im Kreis Regensburg ist am Mittwoch ein …

Kerze löst Wohnungsbrand aus Bei einem Wohnungsbrand in Wenzenbach im Kreis Regensburg ist am Mittwoch ein …

Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de