Ein Einfamilienhaus ist am Donnerstag in Pentling im Landkreis Regensburg in Brand geraten.

Am Morgen war über Notruf die Meldung über das Feuer eingegangen. Die Feuerwehr rückte aus. Schnell stand fest, dass das Wohnhaus seit mehreren Jahren unbewohnt war und sich niemand in dem Gebäude aufhält. Drei Stunden später war der Brand gelöscht. Der Sachschaden wird auf ca. 165.000 Euro geschätzt. Die Kripo Regensburg geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.