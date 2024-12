In Amberg haben am Samstagabend verbrannte Burger-Patties einen …

Feuerwehreinsatz wegen brennenden Burger-Patties In Amberg haben am Samstagabend verbrannte Burger-Patties einen …

Feuerwehreinsatz wegen brennenden Burger-Patties In Amberg haben am Samstagabend verbrannte Burger-Patties einen …

In Regensburg brannte am Samstagabend ein geparktes Auto. Die Polizei geht von …

Auto in Regensburg angezündet In Regensburg brannte am Samstagabend ein geparktes Auto. Die Polizei geht von …

Auto in Regensburg angezündet In Regensburg brannte am Samstagabend ein geparktes Auto. Die Polizei geht von …

Am späten Montagabend geriet in Hohenschambach im Kreis Regensburg der …

Hohenschambach: Feuer in der Garage Am späten Montagabend geriet in Hohenschambach im Kreis Regensburg der …

Hohenschambach: Feuer in der Garage Am späten Montagabend geriet in Hohenschambach im Kreis Regensburg der …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de