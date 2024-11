Brand von Geräteschuppen – 500.000 Euro Schaden

In Burglengenfeld hat es Mittwochmittag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Der …

Burglengenfeld: Technischer Defekt löst Brand aus In Burglengenfeld hat es Mittwochmittag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Der …

Burglengenfeld: Technischer Defekt löst Brand aus In Burglengenfeld hat es Mittwochmittag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Der …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de