Bundeswehr-Konvoi fährt quer durch Bayern

Zum Beginn der Pfingstferien dürfte es auf den Straßen, in Zügen und an den …

Reger Reiseverkehr zum Ferienbeginn erwartet Zum Beginn der Pfingstferien dürfte es auf den Straßen, in Zügen und an den …

Reger Reiseverkehr zum Ferienbeginn erwartet Zum Beginn der Pfingstferien dürfte es auf den Straßen, in Zügen und an den …

Foto: Patrick Pleul/dpa