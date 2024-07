Sonne und Wärme in Bayern – Ab Mittwoch dann nass

Es wird wärmer in Bayern, am Dienstag rechnet der DWD teils mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. Schon zum Mittwoch soll es aber wieder schauern und gewittern.

In den nächsten Tagen können sich Menschen in Bayern über wärmeres, freundlicheres Wetter freuen. Erst zum Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder mit Schauern und Gewittern.

Am Montag können zu Tagesbeginn noch letzte Tropfen fallen, wie der DWD mitteilte. Vor allem in Ober- und Niederbayern ist am Vormittag Regen möglich. Tagsüber wird es dann meist sonnig, die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad an Main und Donau, 22 Grad sind es im Allgäu.

Heiß wird es den Meteorologen zufolge am Dienstag – mit Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad und viel Sonne. Am Nachmittag und Abend könnten in den Alpen allerdings Gewitter auftreten. In der Nacht zum Mittwoch sind von Unterfranken bis Schwaben Schauer möglich. Schauer und Gewitter sollen sich am Mittwoch dann wieder etwas verstärken. (dpa/lby)

