Burglengenfeld: Mann mit Messer schwer verletzt

Messerattacke am frühen Donnerstagmorgen (26. Mai) vor einer Diskothek in Burglengenfeld, im Landkreis Schwandorf.

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte bei einer Auseinandersetzung einem 28-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt. Das Opfer befindet sich außer Lebensgefahr. Vor Ort sollen mehrere Personen gewesen sein.

Die Kripo Amberg bittet Personen, die am Donnerstag, zwischen 04:30 und 05:00 Uhr in der Kirchenstraße in Burglengenfeld gewesen sind oder anderweitig Angaben zur Tat machen können, sich unter Tel.: 09621/890-0 zu melden.