Altenpflegeheim in Eschenbach macht dicht

Das Pflegeheim St. Laurentius in Eschenbach, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, stellt seinen Betrieb spätestens am 31. Dezember 2022 ein.

Der Grund: Akuter Personalmangel der durch die Corona-Pandemie noch verschärft wurde. Um auch weiterhin eine umfassende Pflege sicherstellen zu können, wurden bereits seit längerem keine neuen Bewohner aufgenommen. Ausfälle von Mitarbeitern konnten bisher durch den Einsatz von externen Honorarkräften ausgeglichen werden.

Die Kliniken Nordoberpfalz wird die Angehörigen bei der Suche nach neuen Pflegeplätzen unterstützen. Den Mitarbeitern vor Ort wird die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung im Klinikverbund angeboten.