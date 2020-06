Burglengenfeld: Angler ins Gesicht geschlagen

Ein Streit ist am Dienstag in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf eskaliert. Ein 32-Jähriger angelte mit seinem 7-jährigen Sohn an der Naab, als zwei 15-jährige Radfahrer im Vorbeifahren den Jungen erfassten.

Der Vater stellte die Jugendlichen zur Rede. Daraufhin verpasste ihm einer der 15-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der Andere war stark betrunken. Die herbeigerufenen Polizisten veranlassten eine Blutentnahme. Beide Jugendlichen wurden ihren Müttern übergeben. Der 32-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.