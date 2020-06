Ein 16-Jähriger hat sich Mittwochabend aus Versehen in einer öffentlichen Toilette im Stadtpark in Schwandorf eingesperrt.

Grund war der fehlende Türknauf. Sein gleichaltriger Freund informierte die Polizei. Die Beamten reichten dem 16-Jährigen durch den Türschlitz Werkzeug. In Verbindung mit einem Grundkurs in Physik bzw. Hebellehre konnte er sich schließlich selbst befreien, heißt es in der Pressemitteilung.