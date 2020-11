Burglengenfeld: Renitenten Ladendieb festgehalten

Ein renitenter Ladendieb hat am Mittwoch in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf drei Personen verletzt.

Ein 16-Jähriger war am Abend in einem Einkaufsmarkt dabei beobachtet worden, wie er zwei alkoholische Getränke einsteckte und ohne zu bezahlen die Kasse passierte. Bloß blöd, dass die Ladendetektivin ihm auf die Schliche kam und den Jugendlichen in ihr Büro bat. Der Schüler versuchte jedoch zu flüchten und schlug um sich. Dabei verletzte er die Detektivin, eine Angestellte und einen Kunden, der den Frauen zur Hilfe geeilt war leicht.

Mit gemeinsamen Kräften gelang es den 16-Jährigen festzuhalten. Er wurde schließlich zur Polizeiwache gebracht. Die Kripo ermittelt jetzt gegen den Jugendlichen wegen Körperverletzung und des Verdachts des räuberischen Diebstahls.