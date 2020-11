„Der Witzeerzähler aus der Kneipe“ – Markus Krebs

Sonntagmorgen, goldener Herbst, Sonnenschein und ein Frühstücksgast der per se für gute Laune sorgt – ja Markus Krebs sorgte nicht nur beim Wetter für Heiterkeit. Und dafür musste er selbst schmunzeln, als Moderator Jürgen Meyer ihn fragte, ob Weißwürste OK für ihn sind: „Weißt du Jürgen, mein Vater kommt aus der Nähe von Würzburg, insofern bin ich hier bei den Weißwürsten glaube ich ganz richtig!“ Wir glauben auch, das Markus richtig bei uns war. Was er noch so zu berichten hatte, das gibt’s wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/