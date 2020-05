Am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es in Burgweinting, im Landkreis Regensburg, zu einem schweren Verkehrsunfall in dessen Folge ein 5-jähriger Junge schwer verletzt wurde.

Das Kind wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der 57-jährige Unfallfahrer und sein Beifahrer erlitten einen Schock.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Regensburger Polizei dringend nach Zeugen des Unfalls.