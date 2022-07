Buslinienausfall in unserer Region!

Viele Busverbindungen in unserer Region müssen ausfallen! Vielleicht sind Sie ja mit dem Bus unterwegs im Raum Weiden/Neustadt an der Waldnaab/Tirschenreuth? Das Landratsamt Neustadt weist darauf hin, dass aufgrund von krankheitsbedingtem Fahrermangel heute und morgen so einige Fahrten im ÖPNV-Netz ausfallen. Vielleicht ist ihre Linie betroffen. Der Personalausfall lässt sich kurzfristig leider nicht vollständig kompensieren und das Problem könnte auch Anfang kommender Woche noch bestehen.

Hier finden Sie alle Buslinienausfälle.