Katze zu Tode gequält

Grausamer Fund auf dem Campingplatz Gaisweiher in Flossenbürg im Landkreis Neustadt/WN. Dort ist eine offenbar zu Tode gequälte Katze entdeckt worden.

Einem Facebook-User war das Bild einer toten Katze ohne Schwanz auf der Seite „Vermisste/Gefundene Tiere“ in Weiden, Landkreis Neustadt/WN und Umgebung aufgefallen. Er setzte sich mit der Autorin des Artikels, einer Frau aus Regenstauf, in Verbindung. Sie berichtete, dass die Katze auf dem Campingplatz Gaisweiher liegt. Die Frau hat selber einen Wohnwagen am Campingplatz stehen und nimmt dorthin oft ihre Katze mit, die der Getöteten ähnelt. Wahrscheinlich war das Ziel des Täters eigentlich ihre Katze.

Ein Tierarzt soll jetzt die Todesursache klären. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 11. und 13. Juli liegen. Die Polizei Neustadt/WN ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz und bittet um Zeugenhinweise.