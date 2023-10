Am Freitagmorgen (06.10.) ist in einem Einfamilienhaus in Traitsching, im Landkreis Cham, ein Brand in einem Heizraum ausgebrochen.

Das durch einen technischen Defekt ausgelöste Feuer wurde von den alarmierten Feuerwehren schnell gelöscht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.