In Cham hat es heute am frühen Samstagmorgen in einer Pflegeeinrichtung gebrannt.

Die Einrichtung ist aktuell zum Glück unbewohnt, sodass zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen in Gefahr waren. Ursache für den Brand war allem Anschein nach ein technischer Defekt in einem Schaltkasten.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Strom abschalten und den Brand schnell löschen. Es entstand nur geringer Sachschaden.