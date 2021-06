Von 13. bis 15. Juli wird es die Amberger Ausbildungsmesse heuer digital geben. Jeweils von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr werden Videokonferenzen laufen.

Interessierte Firmen und Schulen können sich für weitere Informationen zur Teilnahme gerne an die IHK Geschäftsstelle in Amberg unter Tel.-Nr. 09621 916593-0 oder per Email an seebauer@regensburg.ihk.de wenden.