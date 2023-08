Schwerer Betriebsunfall am Donnerstag auf einem Bauernhof in Cham. Ein 63-Jähriger wollte am Morgen im Kuhstall ein Gerät reparieren.

Eine Kuh drückte den Mann gegen ein Gatter. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 63-Jährige konnte sich selbstständig befreien und in Sicherheit bringen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Unfallopfer in ein Krankenhaus.