Die Polizei hat am Dienstagabend im Landkreis Cham eine Falschfahrerin gestoppt.

Die 75-Jährige war an der Anschlussstelle Roding mit ihrem Pkw in falscher Richtung auf die B85 aufgefahren. Das hatte offenbar an dem zu dieser Zeit herrschenden dichten Nebel gelegen. Auf Höhe Thierlstein konnte eine Streife die Geisterfahrerin anhalten.

Verkehrsteilnehmer, die von der Falschfahrerin möglicherweise gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizeiinspektion Cham melden.