Polizeistreife rettet Katze aus Kanal

Eine Polizeistreife hat am Sonntag in Sulzbach-Rosenberg eine Katze aus einem Kanal gerettet. Das Tier war vermutlich an einer anderen Stelle über ein Regenabflussrohr in die Kanalisation geraten und versuchte sich in seiner Verzweiflung durch ein ca. 15 cm dickes Rohr hindurchzupressen.

Die Katze blieb aber darin stecken und kam nicht mehr vor oder zurück. Einzig allein der Katzenschwanz schaute noch ein wenig aus dem Rohr heraus und an dem bekam ein Polizist sie dann zunächst nur zu fassen. Mit größter Vorsicht zog er sie aus dem Rohr heraus und brachte das verängstigte Tier nach oben an die frische Luft. Die Katze war augenscheinlich unverletzt, machte einen fitten Eindruck und verschwand sofort in einen angrenzenden Garten.