In den Impfzentren des Landkreises Cham gibt es in dieser Woche noch 1.000 freie Impftermine. Auch in der nächsten Woche sind noch zahlreiche Termine buchbar.

Die Impfzentren des Landkreises Cham haben ihre Kapazitäten auf bis zu 8.000 Impfungen pro Woche erweitert. Terminbuchungen sind online oder telefonisch möglich. Geöffnet sind die Impfzentren von Montag bis Sonntag von 9 bis 22 Uhr.