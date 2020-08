Wäre dieses Jahr ein normales Jahr, dann wäre am Samstag in Amberg ganz schön was los:

Dann wären da viele bunte Menschen, die durch die Straßen ziehen, laut demonstrieren und sich feiern.

Am Samstag ist Christopher Street Day in Amberg .Christopher Street Day ist ein Tag, an dem Schwule und Lesben auf die Straßen gehen, um sich mit Stolz zu ihrer Homosexualität zu bekennen.

Dieses Jahr findet der Christopher Street Day nicht wie gewohnt statt. Der Plan für dieses Jahr: Es gibt zwei verschiedene Teile.

Teil 1 ist ein Livestream am Vormittag. Da gibt’s verschiedene Vorträge und Diskussionen., zum Beispiel zum Thema Fetisch oder Diskriminierung im Alltag.

Teil 2 ist dann in der Altstadt in Amberg. Da gibt es am Nachmittag verschiedene Veranstaltungen. Zum Beispiel Musik oder Reden. Dafür muss man sich aber anmelden.



HIER finden Sie den Livestream und können sich für die Veranstaltungen in Amberg anmelden.